Il Brescia Footgolf vince il Brixia Open alla Colombera

Il Brescia Footgolf si conferma protagonista nel panorama nazionale. Sui campi del Golf Club La Colombera di Castrezzato la squadra guidata dal presidente Francesco Faini ha conquistato la vittoria nella classifica a squadre del «Trofeo Vittoria Alata – Brixia Open MMXXVI», precedendo Sd Udine e Padova.

La manifestazione, organizzata proprio dal club bresciano, ha richiamato quasi 240 atleti da tutta Italia, confermandosi uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale della disciplina. Favorita da una giornata dal clima quasi primaverile, la competizione si è svolta per tutta la giornata sulle buche dell’impianto castrezzatese, dalla mattina fino alle premiazioni del tardo pomeriggio.

Oltre al successo nella prova a squadre, il Brescia Footgolf ha raccolto risultati di rilievo anche a livello individuale. Alessandro Belleri ha infatti conquistato il secondo posto assoluto, alle spalle del riminese Mattia Zerbini, vincitore del torneo. Sul terzo gradino del podio è salito l’udinese Francesco Sandrini.

Soddisfazione per la riuscita dell’evento è stata espressa dal presidente Francesco Faini: «Organizzare una manifestazione di questo livello richiede molto lavoro e l’impegno di tanti collaboratori. Siamo felici perché tutto si è svolto nel migliore dei modi e perché, nonostante il ruolo organizzativo, la squadra ha ottenuto risultati importanti in campo».

Il numero uno del club ha voluto sottolineare anche lo spirito della giornata: «Oltre alla competizione, ciò che caratterizza il Brixia Open è l’atmosfera di amicizia e la passione condivisa per questo sport. È questo lo spirito con cui vogliamo continuare la stagione».