Giro d'Italia 2024, Brescia protagonista: due tappe e salita al Colle San Zeno

Non solo Desenzano e Manerba, ma anche Lodrino e l'inedito Colle San Zeno: le località bresciane si accingono a entrare nella storia del grande ciclismo. Saranno infatti protagoniste della nuova edizione del Giro d'Italia, presentato questa sera nella cornice del Festival dello Sport di Trento. La kermesse partirà dal Piemonte per la terza volta negli ultimi tredici anni: il via a Venaria Reale, con la prima tappa che si concluderà a Torino.

Il programma

Ufficializzato il percorso delle due tappe bresciane, che come già nelle edizioni 2021 e 2022 vedrà protagonisti il Garda e le valli. Sabato 18 la crono partirà da Castiglione delle Stiviere con arrivo a Desenzano del Garda, e intersecherà le località storiche della battaglia di San Martino e Solferino.

Il giorno successivo, il 19, il tragitto si dispiegherà da Manerba del Garda fino a Livigno. Ben 220 chilometri nei quali la carovana rosa transiterà per le salite di Lodrino e del Colle San Zeno (del tutto inedita alla corsa rosa), passando successivamente per Aprica. Una frazione, in particolare, la seconda che si annuncia come una tappa monster: la più lunga dell'edizione 2024 e una di quelle con il dislivello maggiore, che giungerà nell'ultima settimana della gara: quanto basta per candidarla a tappa di peso nelle definizione della classifica finale.

Tre settimane (dal 4 al 26 maggio) e ventuno tappe, all’interno delle quali quelle bresciane rivestiranno appunto una notevole importanza, che vedranno lo Stivale percorso da Nord a Sud. La passerella finale si terrà a Roma, con partenza e arrivo proprio nel cuore della Città Eterna.

