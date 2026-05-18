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Ginnastica,Vanessa Ferrari entra nella hall of fame mondiale

È la prima donna italiana di sempre a riuscirci. Con lei anche Jury Chechi: la cerimonia ufficiale si è tenuta a Oklahoma, negli States
Vanessa Ferrari, leggenda della ginnastica - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Vanessa Ferrari, leggenda della ginnastica - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari e Jury Chechi sono stati inseriti nella prestigiosa International Gymnastics Hall of Fame, nel corso della cerimonia ufficiale tenutasi a Oklahoma City, negli Stati Uniti. Oltre ai due campioni azzurri, sono entrati nella Hall of Fame anche la rumena Cristina Bontas e il cinese Yang Wei.

Da sinistra Jury Chechi, Vanessa Ferrari e Nadia Comăneci (da Instagram)
Da sinistra Jury Chechi, Vanessa Ferrari e Nadia Comăneci (da Instagram)

Il primato

L’atleta bresciana è la prima donna italiana a essere insignita di questa onorificenza, mentre tra gli uomini ci sono Savino Guglielmetti, Bruno Grandi e Franco Menichelli. Soprannominato il «Signore degli anelli», Chechi ha segnato un’epoca nei grandi attrezzi maschili. Campione olimpico agli anelli ad Atlanta 1996 e bronzo ad Atene 2004, il fuoriclasse azzurro ha conquistato anche cinque titoli mondiali e numerosi successi europei.

Ferrari, la ginnasta italiana più medagliata di sempre, è stata la prima azzurra a conquistare il titolo mondiale all around nel 2006. La bresciana ha collezionato cinque medaglie iridate e ha coronato la propria straordinaria carriera con l’argento olimpico al corpo libero ai Giochi di Tokyo 2020.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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