Ginnastica,Vanessa Ferrari entra nella hall of fame mondiale

Vanessa Ferrari e Jury Chechi sono stati inseriti nella prestigiosa International Gymnastics Hall of Fame, nel corso della cerimonia ufficiale tenutasi a Oklahoma City, negli Stati Uniti. Oltre ai due campioni azzurri, sono entrati nella Hall of Fame anche la rumena Cristina Bontas e il cinese Yang Wei.

Da sinistra Jury Chechi, Vanessa Ferrari e Nadia Comăneci (da Instagram) Il primato L’atleta bresciana è la prima donna italiana a essere insignita di questa onorificenza, mentre tra gli uomini ci sono Savino Guglielmetti, Bruno Grandi e Franco Menichelli. Soprannominato il «Signore degli anelli», Chechi ha segnato un’epoca nei grandi attrezzi maschili. Campione olimpico agli anelli ad Atlanta 1996 e bronzo ad Atene 2004, il fuoriclasse azzurro ha conquistato anche cinque titoli mondiali e numerosi successi europei.