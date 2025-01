Ginnastica, come sarà il 2025 della Brixia

Vanessa Ferrari nella nuova veste di allenatrice in un’annata al via con alcune incognite legate a infortuni e recuperi

2 ' di lettura

Vanessa Ferrari tornerà in palestra, ma col ruolo di allenatrice © www.giornaledibrescia.it

Il nuovo quadriennio olimpico è appena iniziato e in casa Brixia non mancano le novità. Prima fra tutte la confermata presenza in palestra di Vanessa Ferrari, non più come atleta ma come allenatrice delle ginnaste dell’Esercito in forza all’Accademia di Brescia. Dopo il ritiro a ottobre, la campionessa resta dunque nelle forze armate e nell’ambiente che più ama: sarà preziosissima presenza al fianco dell’argento olimpico a squadre Angela Andreoli, impegnata nel percorso di recupero dopo l’interv