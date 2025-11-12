Il GdB Trofeo Padel fa il pieno di consensi: tabelloni pronti

Un weekend a tutto padel. Sabato 15 e domenica 16 novembre va infatti in scena il GdB Trofeo Padel, manifestazione di cui il nostro quotidiano è «title sponsor» e che sarà ospitata all’Hop-House of Padel di Castel Mella (via Torbole, 77). E che ha già fatto il pieno di entusiasmo, ancor prima del via alle danze sui nuovissimi campi della Hop.

Grandi numeri

A pochi giorni dalla manifestazione si può sostanzialmente dire che il torneo è sold out. A ieri sera, infatti, restavano gli ultimissimi posti per il misto di quarta categoria, ma siamo veramente ai dettagli e non a caso per le altre cinque classi coinvolte sono già stati predisposti i tabelloni di gioco. A seconda del numero degli iscritti varia la lunghezza fase ad eliminazione diretta, ma per tutti sono garantiti tre match del girone di qualificazione, prima appunto di passare alle successive sfide da dentro o fuori.

Come detto l’onore di ospitare spetta all’House of Padel di Castel Mella, struttura di recente apertura con campi di nuova generazione e una vocazione allo sviluppo della parte aggregativa dello sport. Alle questioni organizzative pensa invece Awt realtà - nata proprio nel Bresciano ma ora attiva anche nelle province limitrofe e non solo - che conta 7.000 tesserati.

A tal proposito, agli appassionati è bene ricordare che il GdB Trofeo Padel è inserito proprio nelle Awt Grand prix series e regala punti doppi per la graduatoria della lega. Nella prima giornata - sabato 15 novembre - si giocheranno i tornei di quarta categoria maschile (il tabellone più corposo con i suoi 64 giocatori), la quarta categoria mista e la quinta femminile.

Domenica 16, invece, in campo andranno i giocatori della terza e della quinta categoria maschile e quelli della quarta femminile. Il regolamento prevede due set ai quattro game ed un eventuale match tie-break ai sette punti. Premi ai primi quattro di categoria.

La copertura

Sarà l'Hop di Castel Mella ad ospitare il GdB Trofeo Padel del 15-16 novembre - © www.giornaledibrescia.it

Tanti sono, insieme al Giornale di Brescia, i partner della manifestazione che metteranno i propri gadget nel «pacco gara» destinato ad ogni concorrente. All’interno dello zainetto, griffato GdB, ci sarà anche una maglietta ricordo della due giorni.

Che, ovviamente, sarà seguita dall’Editoriale Bresciana con tutti i suoi mezzi. Articoli e foto saranno sia sul sito internet che sull’edizione in edicola del Giornale di Brescia, anche le telecamere di Teletutto non mancheranno di riprendere un weekend speciale. Due giornate in cui al centro ci sarà non solamente il padel, ma anche la voglia di stare insieme e condividere la passione per uno sport sempre più capillare nel nostro territorio.