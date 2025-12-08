Giornale di Brescia
Valsabbia

A soli 13 anni conquista il mondo con il cerchio aereo

Ubaldo Vallini
Noemi Abigail Guatta, residente a Soprazocco di Gavardo e studentessa di terza media a Roè Volciano, ha conquistato il titolo alla Pole and Aerial World Cup
Noemi Abigail Guatta, campionessa del Mondo a 13 anni - © www.giornaledibrescia.it
A soli 13 anni, Noemi Abigail Guatta, residente a Soprazocco di Gavardo e studentessa di terza media a Roè Volciano, ha conquistato il titolo di campionessa del mondo nel cerchio aereo alla Pole and Aerial World Cup, battendo atlete da tutto il mondo, soprattutto dai Paesi dell’Est, noti per l’alto livello tecnico.

Atleta della Asd Acrobatic Soul, nata lo scorso settembre con sede a Gavardo e allenamenti tra Puegnago, San Felice e la palestra Overgym, Noemi ha gareggiato nella categoria equivalente al livello Avanzato, ottenendo anche il 5° posto assoluto su 295 partecipanti. Non solo: si è classificata 6ª nella disciplina dei tessuti aerei, nella categoria Stars, la più prestigiosa. Noemi ha iniziato con i tessuti nel 2018 e col cerchio nel 2020 presso Officina Dadà. In poco tempo ha accumulato successi: nel 2022 ha vinto la sua prima gara nazionale, nel 2023 è diventata vice campionessa nazionale, e nel 2024 ha collezionato 8 ori regionali, un argento nazionale e un doppio oro alla Soul On Pole, che le ha garantito l’accesso ai Mondiali. Instancabile, si allena ogni settimana divisa tra acrobatica aerea e ginnastica artistica presso l’Artistica Azzurra di Villanuova, seguita da Elisa Giacomini, con ottimi risultati anche in pedana.

Dietro al suo successo c’è un team affiatato: Polina Lubova come coreografa e allenatrice, Terence Rossi per la dinamica aerea, e il ballerino Lorenzo «Cobe» per la parte a terra. Persino i costumi sono curati nei dettagli: li progetta Noemi stessa e li realizza a mano la sarta Daniela. Timida e riservata durante gli allenamenti, in gara Noemi si trasforma: grinta, eleganza e tecnica si fondono sul palco in una presenza scenica che conquista pubblico e giudici. Oggi, grazie al riconoscimento ufficiale del Coni arrivato nel febbraio 2024, le discipline circensi come il cerchio e i tessuti aerei possono finalmente aspirare al sogno olimpico. Un traguardo che Noemi, con il suo percorso già straordinario, potrebbe davvero raggiungere un giorno.

Argomenti
cerchiocampionessa del mondoGavardo
