Franciacorta Historic, sabato stop alle iscrizioni

Sabato 30 marzo è l’ultimo giorno per iscriversi all’edizione numero 17 del Franciacorta Historic, prova per auto storiche che impegnerà i concorrenti per 130 chilometri con passaggi suggestivi in Franciacorta, conditi da 58 prove cronometrate in linea. La gara si svolge sabato 6 aprile, con verifiche sportive e tecniche a Cascina S. Lorenzo a Capriolo, il venerdì dalle 15 alle 19, sabato dalle 8 alle 9.30. Partenza della prima vettura sempre dalla Cascina S. Lorenzo alle 11, arrivo alle 16.15.

Come funziona la gara

Due le parti di gara previste dagli organizzatori della Vecars di Roberto e Andrea Vesco: la prima, in mattinata, con 27 prove in 30 chilometri fino alla sosta per il pranzo in programma allo Chalet San Martino sul lungolago di Paratico. La ripartenza intorno alle 13 per la seconda parte di percorso vedrà ancora la Franciacorta protagonista, prima di affrontare le salite di Ome, Polaveno e Nistisino e la discesa verso Sulzano.

Tra i tanti premi messi in palio da sottolineare il «9° Trofeo Comune di Paratico», assegnato al vincitore delle tre classiche prove sul lungolago di Paratico, che varranno comunque anche per la manifestazione principale: in palio il modello di motoscafo Riva Aquarama messo a disposizione dell'Associazione Naturalmente Paratico.

Verso la Mille Miglia

Lo scorso anno la vittoria per la prima volta andò a Aliverti-Maffi, i quali punteranno a bissare il successo in una gara caratterizzata da prove tecniche che nella prima parte si succedono senza respiro e nelle quali la capacità di navigazione sarà importantissima.

Tutte caratteristiche che piacciono ai più esperti regolaristi italiani, ma che possono rappresentare anche un momento importante di apprendimento per i neofiti. Come sempre, poi, il Franciacorta Historic, è utile per chi parteciperà alla prossima Mille Miglia, per cominciare a riprendere i meccanismi con la vettura, gli strumenti e il navigatore.