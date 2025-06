I Bengals dominano Cernusco: ora la semifinale di Seconda divisione

I Bengals piegano l’afa e i Daemons Cernusco, centrando la qualificazione alla semifinale di Seconda divisione grazie al 24-7 finale (0-0, 24-0, 0-7, 0-0). Nel torrido pomeriggio del Chico Nova, Tinti e soci impiegano appena una frazione di gioco per sbarazzarsi dei milanesi e guadagnarsi la sfida sul campo degli Elephants Catania, la prima forza del ranking al termine della regular season, in programma domenica 22.

Protagonisti di una performance cinica in attacco e ordinata in difesa, gli uomini di coach Maggini si fregano le mani per l’obiettivo minimo raggiunto, quello del ritorno in semifinale, che fu centrata anche lo scorso anno, dopo una prima parte di stagione nella quale le Tigri bresciane erano incappate in un paio di sconfitte di troppo che avevano costretto il team del presidente Corti a passare dal match di wild card.

La partita

Dopo una prima frazione senza sussulti, è nel secondo quarto di gioco che i Bengals costruiscono la vittoria. Quarella, autore di una doppietta, apre il tabellino fuggendo con una corsa di 49 yard e fa esplodere il sempre nutrito pubblico di Villaggio Sereno. Poi, con la catena bresciana sempre in avanzamento e Cernusco ormai alle corde, le frecce bluargento mettono in ghiaccio il successo finale grazie a un field goal e a un intercetto che premia Biondani con il touchdown. A giochi chiusi arriva il primo graffio dei Daemons, ma è un fuoco di paglia, perché gli ospiti non si vedranno mai in red zone per quasi tutto il corso della partita e nell’ultimo spezzone di gioco. I Bengals si tolgono il lusso di mettere in risalto la loro difesa infilando a referto anche tre sack.

Terminati i festeggiamenti del dopo gara, per gli uomini di Maggini è già tempo di pensare all’impegno con gli Elephants: una sfida che rievoca dolci ricordi per Tinti e soci i quali, nella stagione 2023, piegarono proprio i catanesi nel Nine Bowl di Reggio Emilia che riportò Brescia sul tetto d’Italia. Tinti e compagni vanno a caccia di una nuova impresa.