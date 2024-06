Europei di atletica, Marcell Jacobs medaglia d’oro nei 100 metri

Marcell Jacobs si conferma re d’Europa. Ventidue mesi dopo il trionfo di Monaco il campione olimpico dei 100 metri bissa il successo nella rassegna continentale di Roma e fa esplodere di gioia lo stadio Olimpico vincendo la finale dello sprint: dopo il 10’’05 della semifinale, il desenzanese si esprime in 10’’02.

Si aspettava forse di andare sotto il muro dei 10’’ netti, nel frattempo però c’è la conferma della leadership europea dopo quasi due anni: benzina da mettere nel motore in vista del grande obiettivo della stagione, le Olimpiadi di Parigi.

E la festa è doppia per l’Italia, perché è doppietta nei 100 con l’argento di Chituru Ali, già in finale a Monaco di Baviera e ieri battuto di tre centesimi dal campione olimpico della specialità. Bronzo al britannico Romell Glave in 10’’06.

«Speravo di fare meglio, ma vincere è sempre importante e questa medaglia la regalo a voi», ha detto Jacobs rivolgendosi a 25.000 dello stadio Olimpico in visibilio. «Sono veramente contento di questo oro, per me era importante tornare a gareggiare con continuità».