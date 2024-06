Europei di atletica, Jacobs e gli altri bresciani a caccia di medaglie

Non centra l’accesso alla successiva finale nemmeno Elena Carraro nei 100 ostacoli femminile. La portacolori di Fiamme Gialle e Atletica Brescia 1950 corre una buona semifinale chiudendo quarta in 13’’06, migliorandosi di quasi due decimi rispetto alla batteria e aggiornando il primato stagionale, ma non basta per acciuffare uno dei due tempi di ripescaggio, visto che già nella seconda velocissima serie le prime cinque sono state sotto i 13’’ netti.

Pernici

Niente da fare per Francesco Pernici. Il 2003 di Niardo viene squalificato nella sua semifinale per una spinta allo spagnolo Attaoui e non centra l’accesso all’ultimo atto degli 800 metri, in programma domani.

Il mezzofondista camuno finisce in una serie molto veloce, fa registrare un 1’45’’61 che sarebbe valso il primato stagionale ma pecca d’inesperienza ed è squalificato. Il suo tempo ed il piazzamento al sesto posto, in ogni caso, non gli avrebbe consentito di partecipare all’ultimo atto, anche se sarebbe stato il sesto rilevamento complessivo e, per intenderci, più veloce di 61 centesimi di quello con cui l’altro azzurro Catalin Tecuceanu ha vinto la prima semifinale.

La presentazione

Si avvicina il momento della verità per Marcell Jacobs. Questa sera il campione olimpico dei 100 metri difende allo stadio Olimpico di Roma il titolo europeo della specialità, conquistato il 16 agosto 2022 a Monaco di Baviera.

L’obiettivo è duplice per il desenzanese, che non vuole solo confermarsi re continentale, ma anche scendere sotto il muro dei 10’’ netti, cosa che non gli riesce appunto da quell’agosto di due anni fa in Germania (9''95 fu il tempo). Le semifinali agli Europei di Roma partono alle 21.10, Jacobs sarà impegnato a 21.26 nella terza serie in corsia 4: passano i primi due di ogni batteria, oltre ai due migliori tempi complessivi di ripescaggio, con Jacobs che in stagione ha come primato il 10’’03 stampato a Oslo la scorsa settimana. Prima di lui, alle 21.18 nella seconda semifinale, ci sarà anche il camuno Roberto Rigali in corsia 1, nella serie che vede in gara anche l’altro azzurro Chituru Ali, forse il più accreditato rivale di Jacobs per l’oro stante le assenze dei temibili inglesi Azu e Hugues. La finale sarà poco più di un’ora più tardi, alle 22.53.

Ma non ci sarà solamente Jacobs nel super sabato, italiano e bresciano, dell’atletica leggera. Alle 19.58 un altro camuno, il mezzofondista Francesco Pernici, va a caccia della finale degli 800 (domani sera) dopo aver superato in rimonta la batteria con un secondo posto ed un buon 1’45’’87. Poi sarà il turno degli ostacolisti: nei 100 metri con barriere al femminile Elena Carraro sarà in corsia 1 nella prima semifinale alle 20.12; nei 110 metri ostacoli al maschile Hassane Fofana cerca di superare un altro step nella seconda delle tre serie di semifinale alle 20.46, con il gavardese in seconda corsia nella gara in cui l’Italia schiera anche il vicecampione mondiale indoor dei 60 metri Lorenzo Simonelli. Anche in questo caso passano i primi due di ogni semifinale ed i due migliori tempi di ripescaggio, con medaglie assegnate rispettivamente a 22.08 (donne) e 22.18 (uomini).