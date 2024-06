E Paris ingaggia Katarina Zavatska: giocherà per il Tc Lumezzane

Il Castello ormai è un po’ come una seconda casa per Katarina Zavatska. L’ucraina ha vinto qui due dei nove titoli conquistati in carriera. «È stata un’altra settimana bellissima, giocare qui è qualcosa di speciale - afferma -. Voglio ringraziare il pubblico, l’organizzazione e mio padre, che mi ha aiutato molto nelle fasi decisive degli incontri». Il rapporto tra l’ucraina e Brescia si è fatto sempre più stretto, anche perché Alberto Paris ha comunicato durante la premiazione di averla inserita nella squadra del Tc Lumezzane, la quale in autunno disputerà il campionato nazionale di serie A2.

Un innesto di rilievo per puntare alla promozione nella massima serie. «Siamo molto soddisfatti - afferma Anna Capuzzi Beltrami, presidente del circolo Tennis Forza e Costanza -. In campo abbiamo potuto ammirare un livello di gioco molto alto e la partnership con la Fondazione Carolina Zani melanoma ci ha consentito di sensibilizzare un vasto numero di persone. Siamo orgogliosi di poter proseguire la nostra tradizione, nonostante le normali difficoltà che troviamo sul nostro percorso». Dello stesso avviso Alberto Paris, direttore del torneo. «È una manifestazione che porta fortuna - commenta -, basti pensare ai risultati che stanno ottenendo le tenniste italiane che sono passate di qui negli anni scorsi. Anche questa edizione è stata caratterizzata da una qualità complessiva molto elevata. L’obiettivo è quello di crescere costantemente, alzando sempre di più l’asticella e garantire standard importanti».