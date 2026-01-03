Dakar 2026 oggi al via: tutti i sogni dei tre bresciani

Inizia oggi, sabato 3 gennaio, la quarantottesima Dakar, che fino a sabato 17 gennaio, vedrà anche tre bresciani partecipanti: il solitario Tiziano Internò con la moto; Gianpaolo Cavagna su automobile e Andrea Cadei nella categoria Camion.

Questi ultimi due competeranno nella Dakar Classic, gara di regolarità più che di velocità. Nella stessa categoria sarà presente la squadra corse Angelo Caffi di Rovato, con l’esperto Luciano Carcheri navigato per il secondo anno da Fabrizia Pons. Per la settima volta consecutiva la gara si tiene in Arabia Saudita. Il percorso è di circa 8mila chilometri, di cui 4.480 di prove cronometrate.

Ancora una volta è l’Arabia Saudita, come dal 2020, a ospitare la Dakar, con la città di Yanbu, affacciata sul Mar Rosso, a far da centro nevralgico della gara, essendo la sede di partenza e d’arrivo.

Internò affronta la Dakar, con lo spirito pionieristico delle prime edizioni. «Il 14 gennaio saranno 40 anni dalla scomparsa di Thierry Sabine, ideatore della Dakar. Il mio modo di partecipare, senza assistenza e con i "ferri del lavoro" portati direttamente sulla mia moto e non nelle casse poste sui camion recuperabili al bivacco, vuole essere proprio un tributo a lui. Vorrei riportare in vita lo spirito originale dell’avventura».

Per Andrea Cadei è il debutto come pilota e con questo tipo di mezzo, che verrà testato sul campo di gara. Cavagna ha invece potenziato il proprio Nissan con l’obiettivo di giungere nei primi 10 assoluti. Infine, per la squadra corse Angelo Caffi affidarsi a Carcheri vuol dire assicurarsi un pilota esperto, capace si superare difficoltà di ogni genere, come già mostrato lo scorso anno.