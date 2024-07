Corsa in montagna, la Bagolino Alpin Run regala spettacolo

Si è svolta ieri in Valle Sabbia la quindicesima edizione della «Bagolino Alpin Run», la sedici chilometri di corsa in montagna organizzata dall’Avis locale, dalla Ssd Bagolino e patrocinata dalla Fidal, che da anni accoglie professionisti ed appassionati della disciplina.

Sono stati centocinquanta gli atleti a sfidarsi sul tracciato montano; a questi si sono aggiunti i 38 iscritti alla camminata non competitiva di nove chilometri e i 35 bambini partecipanti alla «Mini Bagolino Alpin Run».

Conferma

Anche quest’anno è stato spettacolo puro sul percorso, confermatosi impegnativo per via delle tre salite e delle tre discese per un dislivello positivo di 1100 metri. Le due categorie, quella femminile e quella maschile, hanno visto trionfare rispettivamente Roberta Schivalocchi (1h52’25) - davanti a Noemi Casari (2h03’30) e Daniela Vassalli (2h07’51) - e Davide Bottarelli (1h25’09), che ha preceduto di poco, in una gara dal grande equilibrio, Devid Caresani (1h25’45) e Gabriel Bazzoli (1h27’02). Grande è stata la soddisfazione per Bottarelli, al secondo successo consecutivo nella competizione.

L'arrivo di Davide Bottarelli - © www.giornaledibrescia.it

«Sono parecchi anni che corro questa gara e la conosco praticamente a memoria - ha commentato il corridore dell’Atletica Valtrompia -. Sentivo molto la pressione, ma sono felice di aver bissato il successo dello scorso anno. È stata una gara bella e combattuta: ho trovato particolarmente faticosa l’ultima discesa, avevo spinto molto nelle salite precedenti e ho patito leggermente la parte finale. Inoltre, mi sono fatto un bel regalo: lo scorso mercoledì mi sono laureato nella magistrale in conservatorio, oggi (ieri ndr) ero leggero e ho pensato solo a correre e divertirmi».

Gli organizzatori

Felici per l’ottima riuscita della manifestazione anche il responsabile del comitato organizzatore Christian Fusi e Riccardo Cosi, presidente della società sportiva di Bagolino. «Anche questa edizione ci lascia estremamente soddisfatti - ha commentato Fusi -. Abbiamo riconfermato i numeri dello scorso anno: è stata una giornata di festa e di sport molto importante per il paese, con una notevole affluenza di pubblico al parco della Pineta». Cosi ha poi voluto sottolineare l’importanza dell’Alpin Run per il territorio: «Questa location è sicuramente un vanto per il comune di Bagolino e la gara è il fiore all’occhiello delle attività della nostra società. Abbiamo un folto gruppo di podisti che partecipano a gare in tutta la provincia: questa è la corsa di casa, la sentiamo nostra e speriamo di continuare a crescere e di portare sempre più gente a Bagolino per dare lustro al movimento della corsa in montagna». La Bagolino Alpin Run era inserita come ultima tappa nel circuito VaffanB.Al.Zo, che comprendeva il Giro del Monte Zovo, disputato il 23 giugno, e l’Alpo Extreme. Al termine della gara sono stati 44 gli atleti premiati per aver partecipato a tutte e tre le competizioni.