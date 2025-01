Sci, i gigantisti dell’Italia si allenano a Ponte di Legno

Gli azzurri preparano l’appuntamento in Coppa del mondo, in programma in Svizzera l’11 e il 12 gennaio

Luca De Aliprandini, uno dei cinque gigantisti impegnati a Ponte di Legno (dal suo profilo Instagram)

A A Riduci Ingrandisci Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Simon Talacci e Giovanni Franzoni. Questi i nomi dei gigantisti azzurri che stanno preparando l'appuntamento in Coppa del mondo ad Adelboden, in Svizzera (11 e 12 gennaio), sulla pista nera Casola di Ponte di Legno. Leggi anche Sci: i gigantisti azzurri a Ponte di Legno Gli atleti sono impegnati in pista tutte le mattine, agli ordini dell'allenatore Peter Fill, e resteranno nel Bresciano fino a domani, venerdì 10 gennaio. Oltre alla Nazionale italiana, Ponte di Legno sta ospitando anche quella slovena. Nei giorni scorsi, invece, al comprensorio ha ha svolto i suoi allenamenti la Svizzera.

