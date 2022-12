Coppa del Mondo di sci, Franzoni salta il secondo slalom gigante dell'Alta Badia

Meglio un allenamento fatto bene che una gara non produttiva. Questo il retro pensiero di Giovanni Franzoni, che insieme ai tecnici azzurri ha deciso di non disputare ieri il secondo slalom gigante dell’Alta Badia. Troppa la fatica accumulata in questo inizio di stagione, unita ad una condizione non ottimale dopo il breve stop per il volo di Beaver Creek. Soprattutto, le difficoltà palesate nel primo, durissimo gigante sulla Gran Risa hanno fatto propendere per un cambio di programma rispetto a quanto preventivato.

Dopo il 59° posto di domenica, Franzoni ha fatto armi e bagagli in direzione Bormio, dove è andato ad allenarsi in vista delle prossime gare veloci, in programma subito dopo Natale sulla mitica pista Stelvio. Evitando le fatiche della gara, il ventunenne di Manerba spera di recuperare un po’ di condizione per presentarsi poi al meglio per le due gare valtellinesi: a Santo Stefano e nel giorno seguente sono in programma le due prove cronometrate, con discesa mercoledì 28 e supergigante giovedì 29 dicembre.

Intanto in Alta Badia il leader della classifica Marco Odermatt aggiunge un’altra chicca alla sua stagione. Per l’elvetico si tratta del quarto successo stagionale. Alle sue spalle ancora secondo il norvegese Henrik Kristoffersen, staccato di due decimi dopo i due centesimi da Braathe accusati domenica, terzo lo sloveno Zan Kranjec, giunto a quasi un secondo. Su una Gran Risa resa ancor più difficile e faticosa da una tracciatura molto angolata, l'Italia ha perso subito - terza volta su quattro giganti sinora disputati - il suo numero uno della specialità, il trentino Luca De Aliprandini, finito fuori già nella prima manche.

E così, con due soli azzurri in classifica come segno evidente di una crisi complessiva in questa disciplina, il migliore è stato ancora una volta il 21enne bergamasco Filippo Della Vite al quattordicesimo posto. Ventiquattresimo invece Giovanni Borsotti.

