Combinata a squadre, Franzoni cerca il bis con Vinatzer
Giovanni Franzoni cerca il bis. Con l'entusiasmo generato dell'argento di sabato in discesa libera - prima, storica medaglia di un bresciano ai Giochi olimpici invernali - il fuoriclasse di Manerba va all'assalto della combinata a squadre insieme ad Alex Vinatzer.
Il format
Il format che ha debuttato agli scorsi Mondiali di Saalbach e che per la prima volta si terrà alle Olimpiadi prevede una manche di discesa ed una di slalom con due diversi specialisti.
FIVE Olympic medal events to look forward to on Day 3 at #MilanoCortina2026 👀 Which one are you looking forward to? 🤩— The Olympic Games (@Olympics) February 9, 2026
Watch the Winter Olympics here https://t.co/P7aYzdnvXm#Olympics #Schedule
@milanocortina26 | @Deloitte pic.twitter.com/VUTcFpToaI
Si parte alle 10.30 con la libera, Franzoni affronterà ancora una volta il tracciato della Stelvio dove già ha incantato sabato, alle 14 ci sarà poi lo speciale. Le altre coppie azzurre sono Paris-Sala, Casse-Saccardi e Schieder-Kastlunger.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.