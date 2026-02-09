Giornale di Brescia
Combinata a squadre, Franzoni cerca il bis con Vinatzer

Fabio Tonesi
Il format che per la prima volta si terrà alle Olimpiadi prevede una manche di discesa ed una di slalom con due diversi specialisti: si parte alle 10.30 con la libera
Giovanni Franzoni scenderà ancora sul tracciato della Stelvio - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Giovanni Franzoni cerca il bis. Con l'entusiasmo generato dell'argento di sabato in discesa libera - prima, storica medaglia di un bresciano ai Giochi olimpici invernali - il fuoriclasse di Manerba va all'assalto della combinata a squadre insieme ad Alex Vinatzer.

Il format

Il format che ha debuttato agli scorsi Mondiali di Saalbach e che per la prima volta si terrà alle Olimpiadi prevede una manche di discesa ed una di slalom con due diversi specialisti.

Si parte alle 10.30 con la libera, Franzoni affronterà ancora una volta il tracciato della Stelvio dove già ha incantato sabato, alle 14 ci sarà poi lo speciale. Le altre coppie azzurre sono Paris-Sala, Casse-Saccardi e Schieder-Kastlunger.

Olimpiadi di Milano-CortinaGiovanni FranzoniBormio
  3. Ricarica la pagina se necessario