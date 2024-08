C’è un po’ di Brescia negli ori di Thomas e Tebogo

Le medaglie d’oro di Benjamin Thomas e Letsile Tebogo parlano anche un po’ in bresciano. I due freschi vincitori dell’Omnium e dei 200 metri alle Olimpiadi di Parigi hanno infatti un forte legame con Brescia.

Il ciclista francese della Cofidis vive da alcuni anni a Calvagese e si allena spesso sulle sponde del lago di Garda. In occasione dell’ultima edizione del Trofeo Città di Brescia, al quale ha fatto da ambasciatore insieme alla compagna e ciclista Martina Alzini, aveva dichiarato: «Sono felice di essere qua, in una città che mi ha adottato da quattro anni».

Il velocista del Botwsana, invece, si allena al centro Gabric di Sanpolino e vive in città. «Letsile ama la vita bresciana e non si concentra solo sull’atletica. Appena arrivato ha assistito dal vivo ad alcune partite della Germani al PalaLeonessa, appassionandosi alla pallacanestro, e quando non è stanco la sera fa qualche passeggiata per il centro», così parlava di lui l’estate scorsa Federico Rosa.