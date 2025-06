Mille Miglia, l’«eterno secondo» più forte di sempre

Stirling Moss nasce a Londra il 17 settembre del 1929 e comincia a correre giovanissimo. Nel 1949 fa la sua prima apparizione nella terra bresciana. Corre il Circuito del Garda, con una piccola Cooper, contro campioni del calibro di Tadini e Villoresi su Ferrari, Biondetti su Maserati, Taruffi su Cisitalia. Suscita un po’ di curiosità, ma nessuno si aspetta che sarà tra i protagonisti. Invece fa una corsa magnifica e conquista il terzo posto. Sono gli inizi di una carriera agonistica straordinaria in cui prende parte a più di 500 corse, conquistando 212 vittorie.

La Formula Uno

In Formula Uno è presente una decina d’anni, dal 1951 al 1961. Sale sul podio ventiquattro volte. Vince sedici Gran Premi. Si piazza secondo quattro volte dietro il Campione del Mondo e per quello viene soprannominato «l’eterno secondo». Corre con successo anche con le macchine Sport e nel 1955, entrato nello squadrone della Mercedes, torna nella terra bresciana e si presenta alla Mille Miglia. In quella famosa edizione della corsa fa qualcosa di eccezionale: stravince, ma non solo. Conquista la media record che non sarà più battuta. Il 1962 è l'anno nero. Partecipa alla «1000 Miglia di Goodwood», una corsa di Formula Uno non valida per il Campionato del mondo. Ha un grave incidente e resta in coma per un mese. Poi solo qualche rara apparizione nelle corse, soprattutto in quelle riservate alle macchine storiche, fino alla scomparsa a Londra nel 2020.