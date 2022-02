Boxe: Mattia Facchini festeggia 19 anni con un ko d’autore

Mattia Facchini si è regalato un compleanno fantastico. Domenica, a Torino, il pugile di Bovegno che combatte per la Boxe Lumezzane ha compiuto 19 anni, celebrando il genetliaco con un sonoro ko al 2º round ai danni del campione italiano in carica dei supermassimi Youth, il piemontese Giovanni Cacciatore. Più leggero di otto chili rispetto all’avversario, Facchini si presentava al torneo reduce dall’argento conquistato tra i massimi, a dicembre 2021, ai campionati giovanili disputati in Campania; Cacciatore, sullo stesso ring, si era invece confermato tricolore nei supermassimi, dopo il titolo del 2019 (nel 2020 la manifestazione non si è disputata).

L'incontro

Sulla carta sembrava una sfida impossibile, quella di Mattia contro un rivale dominante da un triennio. Invece il ragazzo allenato da Sipontino La Torre e Vincenzo Maiolini ha mostrato da subito che non intendeva recitare la parte dell’agnello sacrificale; al contrario, ha aggredito Cacciatore, che è stato contato già nella 1ª ripresa, dopo che una serie ravvicinata di Facchini lo aveva fatto vacillare.

L’arbitro decreta la vittoria del bresciano Facchini

Nel 2º round l’epilogo: Facchini incalzava il contendente, lo colpiva con un diretto destro di notevole rapidità, quindi lo atterrava con un gancio sinistro di chirurgica precisione e potenza. Cacciatore nemmeno provava a rialzarsi, consentendo al portacolori valgobbino di aggiudicarsi la vittoria finora più prestigiosa della carriera. Un raggiante La Torre commenta così la prestazione del suo beniamino: «Mattia si applica tantissimo e progredisce a vista d’occhio. Ora lo attende il mondo dei dilettanti: nell’ambiente stanno imparando a conoscerlo, e dopo questo match crescerà il timore di misurarsi con uno che può stenderti in ogni momento».

Da un’eccellenza della «noble art» bresciana a un’altra, stavolta in ambito organizzativo. Il promoter Mario Loreni ha allestito per venerdì una sontuosa riunione con sei incontri professionistici al Palasport di Vicenza: il clou è Rigoldi-Lagros, che vale il titolo dell’Unione Europea dei pesi gallo; ma c’è anche la sfida tricolore dei medi, che oppone Roncon e De Novellis. Diretta su RaiSport dalle 22.

