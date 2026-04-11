Baseball, Brescia al via ancora senza campo: 550 trasferte di fila

Si accendono i riflettori sulla stagione dell’Ecotherm Brescia Baseball Softball, che anche quest’anno disputerà, con entrambe le formazioni, il campionato di serie B. La conferenza stampa di presentazione della stagione sportiva, ospitata ieri sera negli spazi della sala Consiglio di Palazzo Loggia, è stata anche l’occasione per tornare a puntare l’attenzione su una criticità ormai di lunga data: l’assenza di un campo in cui disputare le gare casalinghe. Una mancanza che porterà il movimento a toccare in questa stagione quota 550 trasferte consecutive da quanto manca il terreno di gioco (Brescia giocherà anche le gare «interne» sul campo di quelli che, sulla carta, sarebbero gli «ospiti»).

In cerca di soluzione

A intervenire sulla questione è stato l’assessore allo Sport Alessandro Cantoni. «Apprezzo davvero molto la vostra passione e comprendo la fatica di non avere uno spazio adeguato sul quale costruire un progetto solido – sottolinea l’assessore –. Riscontriamo tantissime difficoltà e ci stiamo confrontando con la Regione per trovare una soluzione alla norma che non ci consente di utilizzare uno spazio in erba, perché comporta consumo di suolo, pur disponendo di aree agricole che potrebbero essere destinate a fini sportivi. Questa normativa non può essere affrontata dal solo Comune di Brescia: servirebbe infatti sostegno dal Governo nei confronti di questi sport».

A moderare la conferenza stampa è stato il vicepresidente Stefano Sbardolini, che ha fatto da ponte tra la questione infrastrutture e il baseball giocato. «In questi quarant’anni abbiamo costruito qualcosa di veramente importante, arrivando a competere per diverse stagioni nella massima categoria italiana di baseball – afferma Sbardolini –. Voglio ringraziare l’assessore Cantoni per il supporto che ci sta offrendo e il Comune per il contributo che darà alla nostra società quest’anno, visto il peso che comporta giocare in trasferta tutta la stagione».

L’eco

Nonostante le difficoltà legate all’infrastruttura, sul versante sportivo la società rimane costantemente attiva, anche grazie all’eco suscitato dalla straordinaria prestazione della Nazionale italiana al World Baseball Classic e all’attento lavoro che viene portato avanti nelle scuole e nel settore giovanile, con la squadra Under 12, il minibaseball e gli interventi negli istituti.

Un momento della semifinale tra Venezuela e Italia durante il World Baseball Classic - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

«Il nostro sport insegna il rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari – aggiunge il presidente Antonio Manfredini –. Un ulteriore aspetto fondamentale per la nostra società è il tema dell’inclusione, che ritengo essere uno degli elementi centrali per quanto riguarda l’aggregazione sociale».

Il coach Angelo Scaglia ha fatto il punto sulla situazione della squadra in vista dell’inizio della stagione. «Sulla carta, per via dell’addio di alcune pedine importanti, siamo più deboli rispetto allo scorso anno, ma spero che la rabbia che tutti noi abbiamo possa portarci al raggiungimento dell’obiettivo play off».

Il campionato di serie B del Brescia Baseball scatterà domani, domenica con il play ball fissato alle 11 sul diamante dell’Ares Milano, dove andrà in scena la doppia sfida inaugurale.

La formazione femminile, che parteciperà al campionato di serie B Softball, confluisce in realtà nel Saronno ed esordirà domani alle 14.30 contro i Cabs Seveso.