Bagno di folla al Tonale per l’Elly Fanchini day

Lacrime, sorrisi e tutti sulla neve. Un vero bagno di folla al Passo del Tonale per l’«Elly Fanchini day», il memorial organizzato dalle sorelle Nadia e Sabrina con l'aiuto delle ex compagne di squadra per ricordare Elena a poco più di un anno dalla sua scomparsa.

Partecipazione record

Al di là della gara di gigante che ha visto addirittura 267 partecipanti - da Nadia con i figli e Sabrina fino ad aspiranti sciatori ed appassionati - il momento emozionante è stata la sfilata capitanata dalle sorelle che hanno portato uno striscione col sorriso di Elena.

Presenti anche il numero uno del Coni Giovanni Malagò e quello della Fisi Flavio Roda, anche se la più ricercata è stata Sofia Goggia, letteralmente sommersa dai fan a caccia di foto ricordo e autografi sui caschi da sci.