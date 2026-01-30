Australian Open, Sinner ko al 5° contro Djokovic: il serbo in finale

Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open 2026. Il vincitore delle ultime due edizioni si arrende di fronte Novak Djokovic al quinto set, al termine di una sfida punto a punto chiusa dal serbo dopo oltre quattro ore di battaglia. 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4, in quattro ore e nove minuti di gioco, il punteggio in favore del 38enne di Belgrado, che torna in finale in uno Slam dopo quasi due anni (da Wimbledon 2024).

Dall'altra parte della rete Djokovic troverà Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo domenica andrà a caccia del Career Grand Slam. Nove i precedenti tra il serbo e Alcaraz: Djokovic è avanti 5-4 nei confronti diretti.

Gara surreale

«Non riesco a trovare le parole. Mi sembra tutto surreale, l'intensità e la qualità del tennis è stata estremamente alta e sapevo che solo giocando così avrei potuto vincere. Jannik è un giocatore incredibile e mi ha spinto al limite».

Queste le parole di Novak Djokovic, nell'intervista in campo, dopo il successo su Jannik Sinner nella seconda semifinale degli Australian Open 2026. In delirio il pubblico di Melbourne, che ha tifato per il serbo, da sempre «affezionato» al Major australiano. È un fiume in piena Novak Djokovic: contro Alcaraz avrà la possibilità di mettere in bacheca il suo 25° Slam in carriera. «Adoro questo rapporto passionale con il pubblico, questa sera è forse la più bella della mia carriera in Australia. Sinner e Alcaraz giocano a un grande livello, ma non è impossibile batterli. Anche io - aggiunge il serbo - so giocare a quel livello. Ho visto la partita di Alcaraz, che partita incredibile. Oggi il valore del biglietto è stato ripagato. È come se avessi vinto, ma lotterò contro il n° 1 del mondo e spero di avere ancora benzina».

«Può capitare di perdere: entrambi abbiamo giocato una buona partita. Io ho avuto molte chance, ma non le ho sfruttate. Lui ha servito bene ma a volte sono riuscito a entrate nello scambio. Ho vinto più punti di lui, ma è una statistica irrilevante se andiamo a vedere il risultato finale».

Queste le parole, in conferenza stampa, di Jannik Sinner dopo la sconfitta. «Sorpreso dal livello di Djokovic? Ha vinto 24 Slam, ci conoscevano entrambi ed è stato il giocatore miglior per diversi anni. Ha giocato un grande tennis: credo che quella di oggi sia una lezione per me, dalla quale posso solo imparare», ha aggiunto Sinner.