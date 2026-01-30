Australian Open, la vittoria a 38 anni di Djokovic destinata a fare storia

Una vittoria in un'epoca, la successiva in un'altra. L'accesso in finale all'Australian Open di Nole Djokovic, 38 anni, è destinata a entrare nella storia dello sport mondiale, a conferma di come la classe non abbia tempo.

Il serbo non è però l'unico Highlander dello sport mondiale, capace di unire generazioni diverse di tifosi e appassionati.

Da Carl Lewis a Josefa Idem, da Matthews a Paolo Maldini, la vittoria senza tempo è una storia che si ripete.

I campioni «anziani»

Di recente ha fatto scalpore la storia di Lindesy Vonn. La fuoriclasse statunitense dello sci alpino, 41 anni, é tornata alle gare dopo una assenza di cinque. Ed il suo coetaneo Lewis Hamilton, sette volte campione di Formula 1, si appresta ad iniziare la 20ma stagione in pista, la seconda con la Ferrari. Roland Fischnaller, iridato di snowboard nel 2020, di anni ne ha addirittura 45. A Milano Cortina sarà alla settima Olimpiade consecutiva.

Quanto a longevità, il pugile statunitense Bernard Hopkins a 46 anni e 126 giorni, conquistò il mondiale dei medi versione Wbc nel 2005, battendo il 28enne canadese Jean Pascal: la sua prima corona 20 anni prima. George Foreman vinse il mondiale dei massimi Ibf a 45 anni e 299 giorni nel 1994, 20 anni dopo averlo perso contro Alì: la prima vittoria era stata l'anno prima. Nelle moto passarono 18 anni fra la conquista del primo mondiale, nella Classe 250, di Max Biaggi che, nel 2012, é diventato iridato in Superbike.

Nel calcio

Anche in campo calcistico non mancano i «nonni» vincenti: Dino Zoff alzò al cielo di Madrid la terza Coppa del mondo italiana a 40 anni e 134 giorni, l'11 luglio 1982: aveva vinto l'Europeo a «Roma '68»', 14 anni prima. Enrico Albertosi vinse il suo secondo scudetto, con il Milan, a quasi 40 anni, dopo essersi aggiudicato il primo tricolore con il Cagliari nove anni prima (1970). A Stanley Matthews, a 41 anni suonati, venne assegnato il primo Pallone d'Oro della storia, nel 1956. L'inglese rimase in campo per altri 9 anni, ritirandosi a 50. Paolo Maldini, a 38 anni, nel 2007, vinse la sua quinta Champions, dopo avere alzato la prima nel 1989, quando ancora si chiamava Coppa dei Campioni.

Il «Figlio del vento», Carl Lewis, vinse quattro ori (100, 200, staffetta e lungo) ai Giochi di Los Angeles nel 1984, il suo ultimo titolo ai Giochi è datato 1996, ad Atlanta: quattro olimpiadi, 12 anni, un'era infinita. Record particolare é quello di Edoardo Mangiarotti: non solo i sei ori olimpici della scherma, ma la distanza tra il primo (spada a squadre a Berlino '36) e l'ultimo (stesso titolo, 24 anni dopo a Roma '60). Senza dimenticare Valentino Rossi, ritiratosi alla fine della stagione 2021, a 42 anni.