Australian Open, Sinner al terzo turno: Schoolkate battuto in 4 set

Jannik Sinner approda al terzo turno degli Australian Open. Qualche sofferenza di troppo per il numero uno del mondo, campione in carica a Melbourne, che concede un set alla wildcard locale Tristan Schoolkate, numero 173 Atp, prima di imporsi per 4-6 6-4 6-1 6-3 dopo due ore e 46 minuti di gioco.

Prossimo rivale lo statunitense Marcos Giron, numero 46 del ranking, che ha eliminato l'argentino Tomas Martin Etcheverry per 7-5 3-6 7-5 3-6 6-4. Un solo precedente, vinto da Sinner al Masters 1000 di Shanghai nel 2023.

Leggi anche Sinner e la serietudine dei numeri 1

Le parole di Jannik

«All'inizio ha servito bene, ha giocato molto meglio di me, c’è stata anche una bellissima atmosfera creata dal pubblico, ma sono molto felice della mia performance, non do le cose per scontate ed è quello che farò anche nel prossimo turno» ha dichiarato il campione altoatesino a margine del match. «In tutti i tornei capita di trovare giocatori del genere, che giocano bene, tutti i turni sono difficili e devi essere sempre sul pezzo, che sia primo o secondo turno. È stata una partita difficile, ho avuto anche difficoltà col vento ma so che posso migliorare. Vediamo cosa ci riserverà il prossimo turno, intanto sono contento di esserci arrivato».

Il 23enne è a Melbourne da campione in carica: «È una sensazione diversa rispetto a un anno fa ma la prendo come una possibilità per ripetermi. C'è ancora tanta strada da fare, cerco di viverla giorno per giorno e so che il mio livello di gioco può essere superiore a quello di oggi. Spero di dimostrarlo già nel prossimo turno e giocare un grande torneo».