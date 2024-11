Sinner e la serietudine dei numeri 1

Jannik, un mostruoso bravo e buon ragazzo del tennis, glaciale, misurato, educatissimo

Il «pugnetto» di Sinner durante il match con de Minaur in Coppa Davis - Foto Epa/Jorge Zapata

Glaciale, misurato, educatissimo. Potrebbe giocare in completo bianco (che, forse, sarebbe meglio di certi outift che gli propongono. Chissà se se li sceglie lui...) e nemmeno lo macchierebbe. L’unico, per così dire, vezzo? È onnipresente negli spot, ma per farsene una ragione si consulti la voce «come sfruttare un momento d’oro». Jannik Sinner è l’emblema della «serietudine» (vocabolo azzardato, ma tant’è) dei numeri 1: refrattario ad ogni sguaiatezza, esulta con pugnetto chiuso (sa fa il punto