Australian Open, Alcaraz sconfigge Paul e si qualifica ai quarti

Il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open, sconfiggendo l'americano Tommy Paul (n. 20) per 7-6 (8/6), 6-4, 7-5. Alcaraz non ha ancora perso un set nel torneo. «Il livello era molto alto da entrambe le parti, quindi sono molto contento di aver vinto in tre set», ha esordito lo spagnolo.

Ha fatto molto affidamento sul suo formidabile servizio, ha sottolineato, dicendo che controlla le statistiche della sua prima di servizio alla fine di ogni set. «Ci sto lavorando da molto tempo, quindi sono contento che la mia percentuale di prime di servizio sia buona», ha aggiunto.

Nuovo servizio

Il suo nuovo servizio assomiglia a quello di Novak Djokovic. «Nole mi ha mandato un messaggio l'altro giorno dicendo che gli dovevo dei soldi per aver copiato il suo gesto», ha raccontato Alcaraz, insistendo di «non aver notato» la somiglianza.

Affronterà il kazako Alexander Bublik (10°) o l'australiano Alex De Minaur (6°) per un posto in semifinale, una tappa che non ha mai raggiunto a Melbourne. A 22 anni, Alcaraz è alla ricerca del suo primo titolo agli Australian Open, il suo settimo titolo del Grande Slam.

Vincitore al Roland Garros, a Wimbledon e agli US Open, Alcaraz non è ancora andato oltre i quarti di finale in Australia, un'impresa che ha raggiunto nel 2024 e nel 2025.