Australian Open, Alcaraz sconfigge Paul e si qualifica ai quarti

Prosegue la corsa del nunmero 1 a mondo. L'americano battuto 7-6, 6-4, 7-5. In campo ha mostrato un formidabile servizio che somiglia a quello di Djokovic. «Nole mi ha mandato un messaggio dicendo che gli dovevo dei soldi per aver copiato il suo gesto» ha detto lo spagnolo
  • epa12678907 Carlos Alcaraz of Spain in action against Tommy Paul of the USA during their men’s fourth round match on day 8 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 25 January 2026. EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
  • epa12673390 Carlos Alcaraz of Spain celebrates match point during his men's singles third-round match against Corentin Moutet of France on day six of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 23 January 2026. EPA/JOEL CARRETT NO ARCHIVING AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
  • epa12678910 Carlos Alcaraz of Spain in action during the Men’s 4th round match against Tommy Paul of USA on day 8 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Sunday, January 25, 2026. EPA/JAMES ROSS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
  • epa12678906 Carlos Alcaraz of Spain in action against Tommy Paul of the USA during their men’s fourth round match on day 8 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 25 January 2026. EPA/ROB PREZIOSO AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
  • epa12678913 Carlos Alcaraz of Spain celebrates victory over Tommy Paul of the USA during their men’s fourth round match on day 8 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 25 January 2026. EPA/ROB PREZIOSO AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
  • epa12678944 Carlos Alcaraz of Spain celebrates winning the Men’s 4th round match against Tommy Paul of USA on day of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 25 January 2026. EPA/JAMES ROSS NO ARCHIVING AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
  • epa12678922 Carlos Alcaraz (R) of Spain salutes Tommy Paul of USA after winning the Men’s 4th round match on day 8 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 25 January 2026. EPA/JAMES ROSS NO ARCHIVING AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
Il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open, sconfiggendo l'americano Tommy Paul (n. 20) per 7-6 (8/6), 6-4, 7-5. Alcaraz non ha ancora perso un set nel torneo. «Il livello era molto alto da entrambe le parti, quindi sono molto contento di aver vinto in tre set», ha esordito lo spagnolo.

Ha fatto molto affidamento sul suo formidabile servizio, ha sottolineato, dicendo che controlla le statistiche della sua prima di servizio alla fine di ogni set. «Ci sto lavorando da molto tempo, quindi sono contento che la mia percentuale di prime di servizio sia buona», ha aggiunto.

Nuovo servizio

Il suo nuovo servizio assomiglia a quello di Novak Djokovic. «Nole mi ha mandato un messaggio l'altro giorno dicendo che gli dovevo dei soldi per aver copiato il suo gesto», ha raccontato Alcaraz, insistendo di «non aver notato» la somiglianza.

Affronterà il kazako Alexander Bublik (10°) o l'australiano Alex De Minaur (6°) per un posto in semifinale, una tappa che non ha mai raggiunto a Melbourne. A 22 anni, Alcaraz è alla ricerca del suo primo titolo agli Australian Open, il suo settimo titolo del Grande Slam.

Vincitore al Roland Garros, a Wimbledon e agli US Open, Alcaraz non è ancora andato oltre i quarti di finale in Australia, un'impresa che ha raggiunto nel 2024 e nel 2025. 

Argomenti
Australian OpenCarlos Alcaraz
