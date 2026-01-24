Australian Open, Sinner con crampi batte Spizzirri e vola agli ottavi

Jannik Sinner è agli ottavi degli Australian Open: dopo quasi quattro ore di lotta con i crampi e il caldo, l'altoatesino ha battuto lo statunitense Eliot Spizzirri. Ora sfiderà Luciano Darderi.

Il match

Tra crampi e caldo asfissiante, Sinner raggiunge a fatica la seconda settimana dell'Australian Open 2026. Al numero due del mondo servono tre ore e 45 minuti per ritagliarsi un posto negli ottavi di finale. Il vincitore delle ultime due edizioni la spunta con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 6-4.

«Oggi ho fatto molta fatica fisicamente – ha detto l’azzurro–. Sono stato fortunato con la Heat Rule e sono riuscito a prendermi il mio tempo. Ho iniziato ad avere crampi dappertutto ed è sicuramente un'area su cui devo lavorare e migliorare. Ho provato a fare il meglio con quello che avevo a disposizione, d'altra parte in tornei come questi ci sono sempre partite difficili».

Tre italiani

Per la prima volta nella storia ci saranno tre italiani agli ottavi di finale dell'Australian Open: a completare il tris azzurro è Lorenzo Musetti, che esce indenne dalla battaglia di cinque set con il ceco Tomas Machac: 5-7 6-4 6-2 5-7 6-2, in quattro ore e 25 minuti in campo, lo score in favore del carrarino, che dimostra la solita invidiabile condizione fisica, oltre a notevoli miglioramenti sotto il punto di vista mentale.

«Sono davvero contento di aver ottenuto questa vittoria. Si tratta della mia prima volta nella seconda settimana qui e sono felice. Alla fine è stato un po' meglio con il tetto chiuso, ma giocavamo già da 4 ore. Entrambi abbiamo mantenuto alto il livello di intensità e atletismo durante gli scambi», il commento del numero 5 Atp che si giocherà un posto nei quarti con il vincente del match tra l'americano Taylor Fritz e lo svizzero Stan Wawrinka.

Not easy today against a very tough opponent. Wishing you all the best 🙏🏻 Really happy to be in the next round here 🇳🇿💪🏻 @AustralianOpen pic.twitter.com/gJDRI49q5f — Jannik Sinner (@janniksin) January 24, 2026

Stop alle partite

Gli organizzatori dell'Australian Open di tennis hanno sospeso il gioco a Melbourne a causa del caldo estremo previsto di 40 °C, prima che alcune partite riprendessero sotto le coperture. Tra le partite sospese c'era lo scontro del terzo turno tra il campione in carica Jannik Sinner e l'americano Eliot Spizzirri alla Rod Laver Arena.

Il torneo è ripreso circa 10 minuti dopo la chiusura della copertura. «Il gioco è sospeso per tutte le partite e gli allenamenti sui campi esterni», ha dichiarato il torneo su X. Le coperture dei campi che le ospitano «verranno chiuse e rimarranno chiuse per il resto della partita». Il torneo ha una scala di stress termico da 1 a 5, con cinque come valore massimo. Ha raggiunto cinque nel primo pomeriggio, causando la sospensione.