Altri sportGarda

Acrobatica aerea, le atlete della Sirmione Dance campionesse del mondo

Primo posto nella disciplina del cerchio aereo con un punteggio di 180,90: ampio distacco sulle seconde, ferme a quota 139,30
Le giovani atlete di Sirmione Dance – Us Rovizza
Un punteggio record di 180,90 e un primo posto più che meritato. È questo il risultato raggiunto dalle atlete di Sirmione Dance-U.S Rovizza che si sono così aggiudicate, nella categoria gruppi under 18, il titolo di campionesse mondiali nella disciplina del cerchio aereo alla Pole & Aerial World Cup by U.N.A. 

La competizione

La gara si è svolta a Palazzo Dozza a Bologna e ogni anno riunisce da tutto il mondo i migliori atleti delle discipline aeree. La squadra Aerial Cheer ha ottenuto il primo posto con 180,90 punti e un ampio distacco rispetto alle seconde classificate che si sono fermate a quota 139,30. Il gruppo è composto dalle under 18 Sofia Bersani, Lara Ciriaco, Laura D’Apote, Sara De Chiara, Noemi Diana Gamba, Ilaria Giacon e Diana Porro Rangel.

Il commento della sindaca

«Sono molto orgogliosa del risultato raggiunto e, soprattutto, della passione e dell’impegno che le nostre ragazze hanno dimostrato – ha commentato il primo cittadino di Sirmione, Luisa Lavelli –. Hanno affrontato questo percorso con gioia, dedizione e maturità, cogliendo l’essenza dello sport come mezzo per il raggiungimento di un autentico percorso di crescita personale. Desidero ringraziare le atlete e la società Sirmione Dance – U.S. Rovizza, che le ha accompagnate con competenza e costanza, permettendo loro di ottenere un successo che rappresenta una grande soddisfazione per tutta la nostra comunità, che si stringe a loro per celebrare un risultato che emoziona e unisce».

