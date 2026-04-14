Assoluti di nuoto: Michele Lamberti tricolore nei 50 dorso con record

Ci sono titoli italiani che hanno un sapore diverso dagli altri. Quello conquistato a Riccione da Michele Lamberti nei 50 dorso è decisamente più dolce di quelli afferrati negli anni passati perchè il 25enne nuotatore cittadino, non solo si è rivestito della maglia tricolore, ma ha pure migliorato il record nazionale che già gli apparteneva e staccato il pass per l’evento clou dell’anno: i campionati europei di Parigi in agosto.

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Spettacolo

Che bellezza la vasca unica a pancia in su del pupillo di Gam Team e Fiamme Gialle che ha divorato l’acqua, stampando la miglior cifra tecnica della giornata iniziale degli Assoluti primaverili. La piscina di 50 metri è diventata il teatro dei sogni per Micky che ha bloccato il cronometro a 24"38, dimenticando sul far della sera tutti i problemi fisici dell’ultima stagione.

Il figlio d’arte, allenato dalla madre ed ex azzurra Tanya Vannini, ha limato due centesimi al suo precedente primato italiano, detenuto pari merito con l’olimpionico Thomas Ceccon. Quest’ultimo è presente ai Tricolori, ma ha deciso di concentrarsi su altri stili, diversi dal dorso.

Dominio

In una finale senza storia Lamberti ha battuto nettamente Francesco Lazzari, che ha confermato la sua crescita chiudendo sotto i 25 secondi in 24"98. A completare il podio Lorenzo Mora, terzo in 25"32. «Questo record italiano ha un sapore diverso e molto speciale - ha commentato a caldo Lamberti -. Da un anno a questa parte ho faticato tanto per i problemi alla spalla. Devo ringraziare tantissime persone: in primis i miei genitori, poi il team di persone che mi è stato vicino e tutti coloro che mi hanno sostenuto».

Era dal Sette Colli del giugno 2024 che Lamberti non si esprimeva a questi livelli. Questo tempo può essere la scossa che serviva per dare un nuovo senso al percorso che porterà verso Los Angeles 2028.

Intanto la convocazione per gli Europei è fatta, da qui in poi a mente sgombra si può solo migliorare. A Ferragosto nella Ville Lumiere per brillare tra le stelle del vecchio continente, ma intanto ci sono altre giornate degli Assoluti da onorare.