An Brescia, buona la prima in EuroCup: Honved battuto 12-7

Comincia bene il preliminare di qualificazione all’EuroCup per l’An Brescia. La squadra di coach Sandro Bovo batte per 12-7 gli ungheresi dell’Honved, un gruppo giovane e dinamico.

Il match

In attacco Brescia parte subito molto forte, crea tanto e riesce a finalizzare molto meglio rispetto alle partite giocate nel girone di Champions non superato. Qualche problema di troppo, invece, in fase difensiva, almeno nel primo periodo: ritardi, valutazioni e posizionamenti errati permettono vita facile agli attaccanti avversari. Dal secondo tempo in poi l’An si impone: meno fretta, più pazienza e attenzione per la formazione di Bovo.

Prestazioni

Positiva comunque la prestazione del gruppo che impatta bene in una competizione non facile. Brescia mostra l’atteggiamento giusto anche contro un avversario che sulla carta si presenta sfavorito.

Continua la valutazione positiva del nuovo acquisto Ferrero: l’attaccante non ha paura a concludere e se sbaglia non si fossilizza sull’errore, risultando utile alla squadra. Ancora un po’ incerto nelle scelte, invece, il portiere Baggi Necchi, che non eccelle, ma certamente non sfigura.

Reazione a caldo

«Sono contento per la vittoria - dice dopo la prima gara del concentramento il difensore Vincenzo Dolce - conquistata con ampio margine, ma la testa è già alla prossima. Il nostro obiettivo è passare come primi nel girone. L’Honved è una squadra fisica, con buoni tiratori, all’inizio siamo partiti subito aggressivi nonostante i gol subiti che potevamo evitare. Siamo stati però compatti e uniti anche mentalmente e questa è la nota più positiva». Domani An in acqua alle 17 contro i serbi del Valis Vega.

Risultati. An Brescia-Honved 12-7; Budva-Banja Luka 35-9.

Classifica. An Brescia e Budva 3; Honved, Banja Luka, Valis Vega 0.

Programma. Domani, ore 17: Valis Vega-An Brescia. Ore 19: Budva-Honved.