Domani inizia l’avventura dell’An Brescia in EuroCup: «Siamo pronti»

Francesca Marmaglio

La qualificazione europea può cambiare la stagione: l’esordio sarà contro l’Honved

Coach Bovo tiene i suoi a rapporto

Settimana decisiva per la stagione dell’An Brescia. Da domani a domenica, infatti, le calottine bresciane giocheranno i preliminari di qualificazione all’EuroCup a Bduva in Montenegro. Mancare la qualificazione all’EuroCup sconvolgerebbe i piani di coach Sandro Bovo, che più di una volta ha ammesso quanto sarebbe importante per la sua squadra affrontare questa stagione di crescita giocando partite di alto livello in Europa. L’An torna in vasca con l’entusiasmo dei giovani e nuovi orizzonti Le av