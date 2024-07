An Brescia, Gianazza convocato in Nazionale: andrà alle Olimpiadi

Le convocazioni ufficiali del ct della Nazionale italiana di pallanuoto Sandro Campagna regalano una sorpresa per i colori bresciani. Partirà alla volta di Parigi per giocarsi non solo la sua prima Olimpiade, ma la sua prima competizione ufficiale in azzurro, Tommaso Gianazza.

Il centroboa dell’An Brescia, classe 2002, farà parte della spedizione dei cinque cerchi in programma nella capitale francese all'Aquatics Centre e all’Arena La Défense dal 28 luglio all' 11 agosto. Con lui rappresenteranno l’Italia Vincenzo Renzuto Iodice, Alessandro Velotto, Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti e Edoardo Di Somma.

Il Settebello vice campione del mondo, bronzo europeo in carica, debutterà contro gli Stati Uniti domenica 28 luglio alle 15.