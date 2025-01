Al training camp di Kaptagat dove si forgiano i talenti della maratona

Stile inglese. Tutto curato nei minimi dettagli. Il training camp di Kaptagat è il primo ad essere stato costruito nella zona di Eldoret dal Gruppo Rosa Associati. È stato rinnovato nel 2012 con una nuova sala da pranzo, una palestra e una stanza per la fisioterapia. Qua si sono allenati i migliori e tutt’ora è così.

Nel gruppo composto da una ventina di atleti uomini c’è anche Timothy Rono Kiplagat che disputerà il 27 di aprile la maratona di Londra: si presenta con il secondo miglior tempo 2:02.55.

Con lui, da qualche giorno si è trasferito dal training camp Rosa in Uganda, anche Jacob Kiplimo altro talento che a Londra farà il suo debutto in maratona.

Prima di accogliere il dottor Gabriele Rosa all’interno della struttura, gli atleti hanno svolto il consueto allenamento mattutino di 24 chilometri. Un percorso duro dai 2500 ai 2700 metri d’altezza: per chi non è abituato, correre qui, è davvero molto faticoso. La terra rossa accompagna, fra salite ripide e discese dolci, il gruppo che all’apparenza non sembra faticare.

«Mzuri sana» dicono. «Tutto bene!». E a noi non resta che crederci.