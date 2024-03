A Orzinuovi torna la Bossoni Half Marathon e punta ai 1.000 atleti

È stata presentata oggi l’undicesima edizione della Bossoni Half Marathon, che si correrà a Pasquetta (lunedì primo aprile) a Orzinuovi.

La gara inizierà e terminerà nella piazza del paese della Bassa e il percorso, pianeggiante e molto veloce, prevede anche un passaggio nel Parco Oglio Nord, nei borghi antichi della località Rossa e della frazione di Barco. «È un tracciato a otto - precisa il presidente del gruppo sportivo Croce verde di Orzinuovi (che collabora all’organizzazione) Andrea Ferretti -. Puntiamo a raggiungere i mille atleti, in linea con i numeri della passata edizione».

Oltre alla mezza maratona si disputerà anche la 10 km e per entrambe le gare la partenza è fissata alle 9. La postazione logistica sarà all’oratorio Don Bosco, con il deposito per le borse, i bagni e le docce. Le iscrizioni saranno aperte fino a martedì 26 marzo: 30 euro per la mezza maratona e 22 per la 10 km.

«Un ringraziamento speciale va alla famiglia Bossoni - sottolinea la vicesindaca di Orzinuovi Laura Magli -: dà lustro alla manifestazione e si impegna sempre per valorizzare il nostro territorio».

Il check-in si svilupperà su tre giorni all’oratorio: sabato 30 marzo dalle 15 alle 20, la domenica di Pasqua dalle 16 alle 20 e il lunedì della gara dalle 7 alle 8.45. «Quest’anno non daremo le maglie, ma delle calze Mico: corte per la 10km e alte per la mezza maratona», spiega Ferretti.

La corsa - attraverso la quale sarà raccolto un euro per ogni iscrizione, da devolvere alla Croce verde di Orzinuovi - fa parte del Bossoni trophy, che si compone di quattro mezze maratone: oltre a quella già disputata a Brescia e a quella di Orzinuovi ci saranno poi le tappe di Cremona e Piacenza.