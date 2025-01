A Kaptabuk la festa alla Primary School, che ha bisogno di crescere

A Kaptabuk le aquile volano basse. Ha appena finito di piovere, ma le nuvole sono ancora lì pronte a frenare l’entusiasmo di chi spera prima o poi uscirà il sole.

La pioggia non fermerà la festa dei bambini della Primary School, creata dal Gruppo Rosa Associati, che aspettano fuori dal cancello per accogliere il dottor Gabriele Rosa e la sua comitiva.

Cappelli e bastoni per gli uomini, coroncine e mantella per le donne. I doni sono per ringraziare dell’opportunità che grazie alla scuola bambini e bambine di questo posto sperduto fra le colline africane, hanno avuto e continuano ad avere.

A studiare qui, e molti anche a dormire e ad allenarsi nella corsa, sono 630 bambini che guardano spauriti gli ospiti, ma si sciolgono in sorrisi senza fine al primo «hello» ricevuto.

Il Gruppo Rosa due anni fa con una donazione di Arcese ha costruito una biblioteca. La scuola, però, avrebbe bisogno di nuovi dormitori e altre classi per accogliere ancora meglio i piccoli.



C’è qualcosa nel cielo, vola fra le aquile e attira l’attenzione dei bambini: è un piccolo drone che li riprende dall’alto. Ridono tutti a crepapelle. La piccola Sandra si gira, sorride e con la manina saluta. A Kaptabuk le aquile volano basse perché è l’unico modo che hanno per vedere da vicino quei sorrisi pieni di speranza.