A Castel Mella torna la 31esima edizione della Boccia d’Oro

È in arrivo il primo dei grandi appuntamenti stagionali, forse il più prestigioso. Si tratta della 31esima edizione della Boccia d’Oro allestita con la consueta competenza dall’Arcos Bs Bocce di Castel Mella, una kermesse individuale quest’anno griffata «major», ovvero uno fra i sei appuntamenti rigorosamente selezionati sul territorio nazionale in cui è garantita la presenza di tutti i più grandi campioni delle bocce.

L’appuntamento

Ben 200 le adesioni da ogni parte d’Italia; giocatori divisi in 25 gironi eliminatori che interesseranno, oltre alle corsie della società organizzatrice, quelle di Cscr Roncadelle, Travagliato, S. Andrea Castenedolo, Ghedese, Nuvolera, Concesio, Valle del Garza Bovezzo, Clarense, Monte Orfano Coccaglio, Vighenzi Padenghe, Amatori Esenta di Lonato e Monteclarense.

Il programma

L’inizio dei turni eliminatori domenica 8 febbraio alle 9 con prima partita di due set ai punti otto e nove e tiri al pallino in caso di parità; in seguito e fino alla finale partite ai punti 10.

Per tutti i partecipanti si prospetta una selezione durissima, particolarmente per i colori di casa che, in ogni caso, si imposero nel 2023 con Janus Treccani; prima di Treccani l’impresa riuscì nel 1987 a Fausto Bonometti, nel 2003 a Luciano Rizzardi e nel 2006 a Gianpietro Benedetti.

L’anno scorso si impose il mancino senese Luca Santucci della Montegrillo di Perugia, ma il recordman resta il teramano Gianluca Formicone con ben sei bocce esposte nella sua personale vetrina (l’ultima risale al 2022). La direzione di gara è affidata all’emiliano Christian Giovannini con il gruppo degli arbitri federali del Comitato Fib di Brescia.