Alla Germani serve una vittoria contro la GeVi Napoli

Per la Germani, e anche per l’allenatore Alessandro Magro, è tempo di partita verità. Questa domenica, alle 17.30, al PalaLeonessa, è attesa la GeVi Napoli. Dopo tre sconfitte nelle prime tre gare di campionato, la Pallacanesto Brescia non può mancare l’appuntamento con la vittoria. In caso contrario, la guida tecnica sarebbe quantomeno vacillante.

La Germani ha già affrontato due volte i partenopei a settembre, in Supercoppa. Sono maturate una bruciante sconfitta in casa e una vittoria in Campania. Non il migliore dei bottini, considerato che la squadra di Sacripanti lotta per la salvezza. Il coach dei biancazzurri ha però ritrovato un giocatore chiave, ossia la guardia Jason Rich. Che ha contribuito alla vittoria di Napoli di domenica scorsa su Treviso, attraverso la quale la GeVi si è sbloccata.

Coach Magro è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione della gara. «Nessuno soffre quanto noi per questi risultati - ha affermato -. In settimana ho fatto sia lo psicologo che il tattico. Ho richiamato tutti, me compreso, al senso del dovere e dell’orgoglio. Per i tifosi, per la società e anche per la bontà del nostro progetto, nel quale non smetto di credere».

Il lavoro si è incentrato anche «sul controllo delle palle perse, sui rimbalzi offensivi concessi, sulla circolazione della palla e sulle percentuali da oltre i 6.75. Dobbiamo inoltre limitare i parziali subiti a non più di tre possessi. In Supercoppa, ad esempio, avevamo perso dopo aver condotto per 24 punti. Adesso non dovremo avere pause. E dovremo trasformare il PalaLeonessa nel nostro fortino».

Germani-Napoli può essere seguita attraverso la radiocronaca diretta su Radio Bresciasette. Sul sito del GdB, aggiornamenti testuali.

