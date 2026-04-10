Trentanove animali salvati dal degrado: l’appello dell’Enpa Brescia

«Sono trentanove animali salvati da una situazione di forte degrado, alcuni in condizioni critiche e in pericolo di vita». È questo l’appello di Enpa Brescia, un intervento delicato, nato dalla collaborazione tra volontari e amministrazione che ha permesso di mettere in salvo cani, uccelli e altri animali che avevano urgente bisogno di cure e protezione.

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Una storia di solidarietà e responsabilità che oggi si trasforma in un appello alla comunità, lanciato dall’Enpa di Brescia, che sta seguendo da vicino il percorso di recupero degli animali.

Il recupero e la rete di volontari

Nei giorni scorsi è stato portato a termine un importante recupero che ha coinvolto 39 animali di diverse specie, trovati in condizioni precarie e bisognosi di assistenza immediata. Parte di loro è stata presa in carico dall’Enpa Brescia, che ha deciso di non voltarsi dall’altra parte e di accogliere i casi più urgenti, garantendo le prime cure veterinarie e il supporto necessario alla sopravvivenza. Al momento non è possibile entrare nei dettagli dell’operazione, perché sono in corso procedure legali e la situazione resta complessa, ma quello che emerge è il grande impegno dei volontari, che si stanno prendendo cura degli animali giorno dopo giorno.

Aronne e Alfredo in condizioni critiche

Tra gli animali recuperati ci sono Aronne e Alfredo, due cagnolini ricoverati e seguiti costantemente dai veterinari a causa delle loro condizioni molto delicate, e alcune delle numerose calopsiti salvate durante l’intervento, ancora spaventate, debilitare e poco abituate al contatto umano. Animali fragili che stanno iniziando lentamente un percorso di recupero fatto di cure, attenzioni e monitoraggio costante, con l’obiettivo di riportarli a una condizione di sicurezza e stabilità.

Numerose le calopsiti che sono state salvate durante l’intervento

Il cammino verso la guarigione sarà lungo e complesso e serviranno terapie, controlli veterinari, alimentazione adeguata e assistenza quotidiana, soprattutto per i casi più delicati. Si tratta di un impegno importante per i volontari, che stanno affrontando un’emergenza arrivata all’improvviso e che richiede risorse organizzative ed economiche significative.

L’appello alla cittadinanza

Per questo l’associazione ha deciso di lanciare un appello alla comunità, chiedendo sostegno per affrontare le spese veterinarie e garantire agli animali le cure necessarie. Anche un piccolo aiuto può fare la differenza e contribuire a dare una seconda possibilità a questi animali, accompagnandoli verso un percorso di recupero e, quando possibile, verso una nuova vita in sicurezza.