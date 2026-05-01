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Luna cerca casa da 4 anni: l’appello di Salviamo gli Animali Brescia

L'appello dell'associazione per una cagnolina di cinque anni, intelligente e leale, ma dal carattere selettivo. Per lei si cerca una famiglia esperta e consapevole
Daniela Affinita
Luna, in canile da 4 anni, cerca casa
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Luna, in canile da 4 anni, cerca casa

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