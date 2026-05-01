Luna cerca casa da 4 anni: l’appello di Salviamo gli Animali Brescia
L'appello dell'associazione per una cagnolina di cinque anni, intelligente e leale, ma dal carattere selettivo. Per lei si cerca una famiglia esperta e consapevole
Daniela Affinita
Fotogallery
5 foto
Luna, in canile da 4 anni, cerca casa
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
News in 5 minuti
Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici