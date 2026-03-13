Elio e Iris cercano casa: l’appello di Salviamo gli Animali Brescia

Due cani, due storie diverse, ma lo stesso desiderio: trovare una casa. Da una parte Iris, una cucciola di appena quattro mesi piena di energia e curiosità; dall’altra Elio, un cane più grande, dolce e sensibile, che aspetta qualcuno disposto a dargli il tempo e la fiducia di cui ha bisogno. Entrambi cercano una famiglia e una nuova vita lontano dal box del rifugio.

A raccontare le loro storie è stata Sara Benassi, vicepresidente dell’associazione Salviamo gli Animali Brescia, ospite della trasmissione Teletutto Racconta su Teletutto, intervistata da Andrea Lombardi. Un’occasione per dare voce a due animali che aspettano un’adozione e per ricordare quanto sia importante offrire loro una possibilità.

Iris, curiosa e piena di energia

Iris è una cucciola meticcia di circa quattro mesi. Dei suoi genitori non si sa molto, ma si stima che da adulta raggiungerà una taglia media contenuta, intorno ai 15 chili. «È una cucciola con un carattere molto deciso – ha raccontato Sara Benassi ad Andrea Lombardi – una di quelle che vanno alla scoperta del mondo con grande entusiasmo. Non ha paure particolari, affronta tutto con sicurezza e questo è sicuramente un pregio».

Proprio questa sicurezza, spiegano dall’associazione, è una qualità importante ma va accompagnata con una crescita equilibrata: «è una cucciola molto intelligente, ma proprio per questo ha bisogno di regole chiare e di qualcuno che la guidi nella crescita». Iris interagisce molto con gli altri cani e dimostra già una buona capacità di comunicazione. «Se un cane adulto le spiega che il suo atteggiamento è troppo esuberante lei capisce e rientra – ha raccontato Sara Benassi – è un bel peperino, ma è anche molto ricettiva». Per lei sarebbe ideale una famiglia dinamica, che abbia voglia di fare attività insieme e magari intraprendere anche un percorso educativo. «È una cucciola che può dare davvero tante soddisfazioni», ha sottolineato Sara.

Elio, dolce e sensibile

Elio, un cagnolino in cerca di adozione

Accanto alla vivacità di Iris c’è poi Elio, un cane di taglia media contenuta, sempre intorno ai 15 chili, ma con un carattere completamente diverso di circa un anno e mezzo. «Elio è l’opposto di Iris – ha spiegato Sara Benassi durante l’intervista – è un cane buonissimo, dolcissimo, uno di quelli che si lasciano fare davvero di tutto. È proprio un pezzo di pane». La sua storia arriva da lontano: Elio proviene da una realtà di recupero cani in Bosnia ed Erzegovina, dove molti animali vivono in condizioni difficili e vengono salvati dalle associazioni. «In quelle strutture ci sono tanti cani con caratteri meravigliosi – ha raccontato Benassi – ma purtroppo restano lì per tanto tempo, noi cerchiamo di portarli qui e dare loro una seconda possibilità».

Rispetto a Iris, Elio ha avuto meno occasioni di fare esperienze e questo lo rende un po’ più insicuro in alcuni contesti. «In città, ad esempio, la passeggiata al guinzaglio può metterlo un po’ in difficoltà – ha spiegato – ma con il tempo e con una famiglia tranquilla queste insicurezze possono passare». Con altri animali, invece, non ha problemi, può convivere sia con cani sia con gatti e il suo carattere mite lo rende un compagno molto affettuoso.

L’importanza di una casa

Nel rifugio Iris ed Elio convivono con altri cani e trascorrono le giornate tra gioco e momenti di riposo, Iris spesso prende l’iniziativa, mentre Elio osserva e partecipa con la sua calma naturale. Eppure, entrambi sono ancora in attesa di una famiglia. «È sempre un peccato quando cuccioli o cani così restano in rifugio – ha detto Benassi – perché la vita in canile non potrà mai essere paragonabile a quella in una casa, qui ricevono cure e attenzioni, ma una famiglia è tutta un’altra cosa».

Come adottare

Chi fosse interessato a conoscere Iris o Elio può contattare l’associazione Salviamo gli Animali Brescia attraverso i social, su Instagram e Facebook dove si possono trovare i contatti di Sara Benassi e Isa.

«Il primo passo è sempre una chiacchierata – ha spiegato Sara Benassi – per capire il contesto familiare e valutare se il cane può essere adatto, poi si fissa un appuntamento e si incontra l’animale dal vivo, è proprio in quel momento, spesso, che scatta qualcosa, quando le persone interagiscono con il cane – ha concluso – capiscono subito se può nascere quel legame speciale». Iris con la sua energia e la voglia di scoprire il mondo. Elio con la sua dolcezza e il bisogno di fiducia. Due caratteri diversi, ma lo stesso desiderio: trovare qualcuno che li scelga per sempre.