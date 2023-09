Unità cinofile a Brescia per l’esercitazione nazionale con 500 volontari e i loro cani

Da oggi a domenica, in più di 30 località del Bresciano (innanzitutto Provaglio, dove sarà allestita la sede operativa, poi Ghedi, Iseo, Dello, Gussago, Brescia, Paratico, Rodengo Saiano, Monticelli, Cellatica, Brione, Gussago, Ome e numerose altre) si svolgerà una grande esercitazione nazionale dell’Ucis, le Unità cinofile italiane da soccorso. Per partecipare all’evento in calendario arriveranno gruppi da gran parte del Paese: in particolare da Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Veneto e, naturalmente, Lombardia. In totale sono attesi circa 500 volontari, con i loro cani.

La manifestazione prevede tre giorni molto intensi: si inizia oggi alle 13 con l’allestimento del campo base negli spazi antistanti la piscina di Provaglio, per poi chiudere alle 21.30 con un briefing alla presenza di istruttori, allievi e figuranti. Sabato mattina la sveglia suonerà prestissimo: appuntamento infatti alle 6.30 per le squadre che, precedentemente formate, raggiungeranno le zone di lavoro nei vari Comuni. Il rientro è previsto per le 18, giusto il tempo per una doccia, la cena comune e il briefing. Stesso programma poi anche domenica, con il rientro fissato intorno alle 12.

Le attività

Sono previste ricerche in macerie, in superficie e in acqua (ad Iseo, ad esempio, i cani si lanceranno in acqua dall’elicottero della Guardia di Finanza, in volo stazionario), senza dimenticare momenti di formazione su cartografia, Gps, movimentazione del cane in ambiente impervio, pronto soccorso veterinario, nutrizione del cane da lavoro. L’esercitazione pertanto servirà anche per fare il punto su tutto ciò che una «squadra» delle Unità Cinofile Italiane da Soccorso deve conoscere per operare con efficacia in caso di calamità naturale.

Oltre 500 partecipanti

Bruno Piccinelli, presidente nazionale dell’Ucis, ha ricordato che questo evento «è stato organizzato in occasione del trentennale dell’associazione. Con i 500 partecipanti e i loro cani abbiamo formato numerose squadre, ciascuna delle quali, nei 3 giorni dell’esercitazione, ruoterà su tutti i siti interessati». Valter Muchetti, assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Brescia, ha esordito con un più che eloquente «tanta roba», poi ha sottolineato che questi risultati si raggiungono «grazie alla sinergia e alla collaborazione del sistema di Protezione civile».

Enzo Simonini, sindaco di Provaglio d’Iseo, ha ringraziato l’Ucis, «che un poco alla volta ha saputo coinvolgere tante persone, così che i volontari della Protezione civile, ma anche i loro cani, siano sempre più preparati». Infine Alberto Bertagna, consigliere della Provincia di Brescia delegato alla Protezione Civile, ha sottolineato che «l’esercitazione nazionale dell’Ucis rappresenta un’occasione cruciale per mettere in risalto le straordinarie capacità e l’impegno di squadre specializzate nell’ambito della Protezione civile».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it