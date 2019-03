Turismo, al Franciacorta Outlet arriva l'infopoint

Turisti non solo per le bellezze artistiche e naturali o per assaggiare cibi e vini, ma anche per acquistare moda. Ecco che la Regione apre al Franciacorta Outlet Village di Rodengo Saiano in provincia di Brescia.

«Un volano di promozione turistica - ha detto l'assessore regionale Lara Magoni - visto il notevole flusso di clienti che lo frequenta annualmente, molti dei quali stranieri. Grazie ad informazioni dettagliate e ad un’accoglienza professionale, i visitatori potranno apprezzare le eccellenze culturali, artistiche, ambientali e ed enogastronomiche della nostra Lombardia».

All'infopoint lavorano quattro persone che operano 7 giorni su 7 in orario di apertura del centro e parlano italiano, inglese e francese.

Rispetto agli Infopoint Standard, c'è anche la possibilità di allestire dei corner per la promozione del territorio con la vendita di merchandising e prodotti tipici, organizzandone la consegna personalizzata in hotel o a casa.

«Si tratta di un Infopoint che nasce da un’iniziativa privata – ha aggiunto l’assessore regionale – che ha generato una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, coinvolgendo i più importanti stakeholder del territorio».

