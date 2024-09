Trovati i parenti del soldato di Erbusco morto nel lager nazista

Daniele Piacentini

La piastrina di Serafino Mondini, classe 1923, era stata recuperata pochi giorni fa in Polonia. È attualmente nella disponibilità del Ministero della Cultura polacco, che pare voglia restituirla ai familiari

La piastrina di Serafino Mondini, classe 1923 - © www.giornaledibrescia.it

Rintracciati in Franciacorta i parenti di Serafino Mondini, il soldato di Erbusco morto in un lager nazista nell’attuale Polonia durante la Seconda Guerra mondiale. La piastrina di Mondini, classe 1923, era stata recuperata nei campi della cittadina di Prostki/Bogusze alcuni giorni fa da un team di ricercatori polacchi, guidati dal docente Stefan Marcinkiewicz, dell’università Warmia e Mstudentdi Olsztyn. Con Marcinkiewicz collabora il 20enne Matteo Paderni, studente in Storia contemporanea alla