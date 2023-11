Torbiere del Sebino, aperto un nuovo percorso immersi nella natura

Foglie colorate e tramonti, impronte di animali e suoni della natura, tutti da scoprire: il «percorso naturalistico» creato all’interno della Riserva delle Torbiere è un incentivo a conoscere la natura, la biodiversità e le interconnessioni esistenti tra gli esseri viventi. «È stato ideato - spiegano dall’ente gestore - per offrire un’alternativa al percorso centrale che viene chiuso da marzo a fine luglio; è pensato soprattutto per le famiglie con bambini, ma non solo».

Il percorso, che verrà inaugurato domani alle 9.30 in collaborazione con il gruppo «Plogging kids Franciacorta», consta di dieci stazioni interattive, dal «giardino degli insetti» al «barefoot», un sentiero a piedi nudi, da una sezione dedicata alla geologia del suolo a quella sul ciclo di vita botanica e sulle tracce dei piccoli mammiferi.

Il percorso si snoda tra l’ingresso di Iseo, dove c’è il centro accoglienza, e la torretta di avvistamento dell’avifauna. Qui si trovano anche una stazione dedicata al bookcrossing, una sulla catena alimentare ed una sulla vita nel bosco, così come alcune opere di land art realizzate in collaborazione con il liceo artistico Olivieri di Brescia.

Gioco e apprendimento

«Il progetto - spiega il direttore dell’ente Nicola Della Torre - ha un costo di 74mila euro ed è stato finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del bando Psr "Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici" per 54.800 euro. Oltre alle stazioni, vi rientrano anche altre opere, come il ripristino della postazione per ipovedenti, la realizzazione del nuovo sito Internet anche in inglese, la traduzione dell’app sempre in lingua inglese e dieci audioguide che accompagnano le stazioni del percorso.

Il mix di gioco e apprendimento è adatto a un pubblico di ogni età, con l’obiettivo di creare coscienza e sensibilizzare su temi legati alla natura. In particolare, il percorso natura include sia la realizzazione e installazione di nuove strutture, con il posizionamento di segnaletica e cartellonistica didattica interattiva, sia l’ammodernamento di strutture già presenti. L’obiettivo è fornire strumenti che rendano la fruizione dell’area più consapevole e rispettosa».

Per partecipare alla visita guidata di domani, che partirà dal centro accoglienza visitatori di Iseo alle 10, è necessario inviare una mail a info@torbiere.it. Alle 11.30, sempre al centro accoglienza visitatori, si terrà un laboratorio creativo.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it