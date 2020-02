Sul palcoscenico, in bici o di corsa: 4 mesi di eventi a Rovato

«Eventi...2020»: a Rovato l’estate, la stagione in cui di norma si concentrano la maggior parte delle iniziative, quest’anno inizia a... febbraio. L’Amministrazione della capitale della Franciacorta ha annunciato un fitto calendariO di eventi, da qui fino a maggio, «con nuovi appuntamenti - spiega il sindaco, Tiziano Belotti - da affiancare a quelli classici, per riempire praticamente tutti i fine settimana della nostra città». Sono già aperte le iscrizioni per il primo «Musical Voice», che il 29 febbraio proverà a sondare le abilità artistiche dei rovatesi, attraverso un concorso canoro aperto a tutti (informazioni su musicalvoice.it). La settimana precedente, domenica 23, piazza Cavour ospiterà invece il Carnevale 2020: il tradizionale concorso di maschere, tutte autoprodotte, quest’anno sarà incentrato sul tema delle Olimpiadi. Marzo, invece, sarà tutto dedicato al legame plurisecolare tra la cittadina e il mondo della carne.

Dal 25 al 29 marzo il Foro Boario ospiterà il convegno di studi internazionale «Carnem manducare. La carne e i suoi divieti: storia, produzioni, commercio e salute». A spiegare il senso della quattro giorni, che porterà nella cittadina decine di docenti universitari, italiani e no, è il presidente di Fondazione Cogeme, Gabriele Archetti, che parla di «un percorso storico-culturale e antropologico che analizzerà la vicenda umana e le filiere economico-produttive di grande interesse e valore sociale». Il tutto a corredo della 131esima edizione della fiera nazionale «Lombardia Carne», in calendario dal 28 al 30 marzo.

Aprile sarà invece il mese dedicato al manzo all’olio, con menù ad hoc in numerosi ristoranti del territorio. Per... smaltire i postumi del piatto re delle tavole rovatesi, domenica 5 aprile sarà invece la volta della prima edizione di «La vigna storica», una passeggiata cicloturistica dedicata alle due ruote d’epoca con partenza in piazza Cavour e circuito attraverso i vigneti della Franciacorta. Dai ciclisti ai pedoni, protagonisti domenica 26 aprile di un’altra novità, «Per-correndo-Rovato», una corsa-camminata che attraverserà il centro storico rovatese e i sentieri del vicino Monte Orfano, mentre per gli over 65 tornerà la Festa dei Nonni, con gran chiusura domenica 19 aprile, tra balli, animazione e il pranzo tradizionale, con centinaia di coperti. A chiudere, il 16 maggio, il passaggio della Mille Miglia, che tornerà ad attraversare Rovato e le sue frazioni.

