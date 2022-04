Scuolabus non assicurato: studenti scortati a scuola

Bus che trasporta studenti nuovamente senza assicurazione. Nei guai è finita una ditta bresciana: è il secondo caso in meno di un mese. A scoprire nuovamente l’irregolarità sono stati gli agenti della Polizia Locale di Romano di Lombardia, paese della bassa bergamasca dove il mezzo era impiegato nei servizi di rinforzo al trasporto pubblico in seguito alle misure di contenimento del Covid.

Gli agenti, per evitare che gli studenti perdessero le lezioni, hanno addirittura scortato il pullman fino al piazzale delle stazione ferroviaria. Tutto è partito da un normale controllo alla viabilità: poco prima dello scoccare delle 8 infatti gli agenti del Distretto bassa orientale hanno fermato il mezzo che stava transitando nel comune di Romano e, dai controlli, è emerso che il pullman, utilizzato come scuolabus da una compagnia di trasporto con sede nel bresciano, aveva la polizza scaduta.

A bordo c’erano una cinquantina di studenti e per evitare che i ragazzi perdessero la giornata di lezioni gli agenti, agli ordini del loro comandante Arcangelo Di Nardo, hanno scortato lo scuolabus fino al piazzale della stazione ferroviaria. All’azienda di trasporti, oltre alla sanzione amministrativa, è stato posto sotto sequestro il mezzo, fino ad avvenuta regolarizzazione dell’assicurazione. Un fatto che non è nuovo: già lo scorso 15 marzo infatti, sempre gli agenti di Romano hanno scoperto un pullman dei servizi di rinforzo, appartenente sempre alla stessa società e sempre impegnato nel trasporto scolastico, sprovvisto di assicurazione. In quel caso, come in questo, l’autista alla guida del bus si giustificò davanti agli agenti della Locale parlando di «disattenzione nel rinnovo».

