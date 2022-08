Sara Parmigiani in California per studiare i segreti del cervello

Il cervello è da sempre l’organo del nostro corpo che più affascina l’essere umano, così fondamentale ma pure misterioso e complesso da studiare, anche a livello accademico. Tra i giovani ricercatori più quotati al mondo c’è anche una bresciana, la 36enne di Palazzolo Sara Parmigiani, neuroscienziata che dopo aver lavorato come assegnista a Milano è ora volata all’Università di Stanford, in California, tra le più blasonate università al mondo. Qui la franciacortina lavora come ricercatrice presso il Keller Lab del Dipartimento di Psichiatria e Scienza comportamentale che afferisce alla facoltà di Medicina.

