Rovato, all'ex Pepe Nero arriva la Trattoria Piazza Mercato

Quattro anni dopo, la notizia stavolta è certa: il bar e ristorante del Foro Boario di piazza Garibaldi a Rovato, l’ex Pepe Nero, riaprirà. L’immobile – l’ex sala delle aste degli allevatori che affollavano il mercato merceologico del lunedì – è stato formalmente assegnato dal Comune ai nuovi gestori. Si tratta di un nome noto della ristorazione in Franciacorta: la famiglia adrense Paganotti, reduce dalla consolidata esperienza con l’agriturismo Cornaleto, ad Adro.

Qualche dettaglio in più arriva dal sindaco della capitale della Franciacorta, Tiziano Belotti: «Il nuovo locale si chiamerà Trattoria Piazza Mercato e sarà gestito dalla signora Paola Paganotti, con il papà Roberto e la mamma Loredana. A Rovato offriranno un servizio bar dal lunedì al sabato e pranzi di lavoro; dal mercoledì al sabato a cena si potranno degustare i piatti tipici locali quali il manzo all’olio di Rovato, lo spiedo, i casoncelli, oltre alla specialità delle carni alla griglia. La famiglia Paganotti sembra intenzionata a riproporre anche i piatti tipici della tradizione rovatese, quali la trippa, i meravigliosi bolliti e pure il panino con la pancetta. Il venerdì e il sabato sera, inoltre, ci sarà la possibilità di ritrovarsi per l’aperitivo serale».

Tempi precisi per la riapertura, al momento, non ci sono: prima del taglio del nastro sono necessari infatti alcuni lavori di sistemazione e adeguamento, dal bancone alla cucina. L’obiettivo potrebbe essere offrire il primo piatto entro il fine settimana compreso tra il 25 e il 27 marzo, quando proprio al Foro Boario si terrà la 132esima edizione di Lombardia Carne. Dopo le due gare andate deserte, la pausa forzata a causa della pandemia da Covid19 e tante carte bollate, tra poche settimane lo spazio quindi riaprirà. L’intesa, con trattativa privata, tra Comune e famiglia Paganotti prevede un affitto annuo di 25mila euro (più Iva), per i prossimi sei anni, rinnovabili automaticamente per altri sei.

