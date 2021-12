Passirano, il presepe no Pass con le pecore che guardano Draghi

Per entrare nella chiesetta di sant’Anna a Passirano non serve il Green pass, o meglio «l’infame tessera verde» per dirla come la famiglia che ha realizzato un presepe atipico (per non dire di peggio) proprio all’interno della piccola struttura di loro proprietà.

E poco importa che il Green pass non serva per entrare in nessuna chiesa, perché nel pensiero dei no vax (con tutte le loro sfumature) la confusione è una delle strade per far arrivare il loro messaggio, ovvero: viviamo nella dittatura, i vacccini non servono, del resto il Covid non esiste. E sempre nel loro immaginario la stragrande maggioranza che crede nella scienza, ed è corsa a vaccinarsi, è rappresentata come un gregge di pecoroni. Quelle stesse pecore che nel presepe di Passirano sono ipnotizzate di fronte alla televisione in ascolto del premier Mario Draghi, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del virolo Matteo Bassetti.

