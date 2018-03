Montisola attende il verdetto: sarà il Borgo dei borghi?

Montisola attende col fiato sospeso il verdetto per il Borgo dei Boghi.

La sera di Pasqua sarà annunciato il vincitore del concorso della trasmissione Rai Kilimangiaro in cui l'isola del Sebino ha rappresentato la Lombardia.

Il programma tv di Raitre ha dato visibilità a un luogo per ogni regione: con Montisola ci sono, ad esempio, Barolo in Piemonte, Rodi Garganico in Puglia, San Giorgio di Valpolicella o Bobbio.

In tantissimi hanno risposto all'appello da tutto il Paese e hanno votato anche l'isola sebina.

A decretare il vincitore sarà la giuria, presieduta dalla conduttrice del programma Camila Raznovich, composta anche dalla chef Cristina Bowerman, il critico d'arte Philippe Daverio e il geologo Mario Tozzi

